Симферополь, 8 сентября, 2019, 23:13 — ИА Регнум. В Центральной избирательной комиссии РФ не исключили отмены результатов голосования на проблемном участке в Крыму. Об этом 8 сентября во время брифинга заявил замглавы ЦИК Николай Булаев.

Primorsky.ru Выборы

«Есть видеозапись, и весьма возможно, что результаты голосования на этом участке нам придётся отменить. Что касается тех, кто принял участие во вбросе, рядом с вами представитель следственного управления — вы имеете возможность разобраться, принять правовое решение. И все, кто к этому процессу имеет отношение, с вашей стороны получат оценку, и, если будет необходимо уголовную», — заявил Булаев, обращаясь к руководству избиркома Крыма.

Председатель ЦИК Элла Памфилова поддержала данное предложение.

Как сообщало ИА REGNUM, на 815-м избирательном участке в Красногвардейском районе Крыма наблюдатели зафиксировали попытку председателя участковой комиссии вбросить в урну пачку бюллетеней.

Об этом: В Крыму сообщили о вбросе бюллетеней