Цхинвал, 8 сентября, 2019, 22:45 — ИА Регнум. В Международном пресс-центре ЦИК Абхазии наблюдатели из Южной Осетии — первый заместитель председателя парламента Петр Гассиев и заместитель главы администрации президента Алан Джуссоев прокомментировали повторное голосование на выборах президента Абхазии, передает 8 сентября югоосетинское агентство «Рес».

Cominf.org Международные наблюдатели из Южной Осетии в международном пресс-центре ЦИК Абхазии

"Мы сегодня были на нескольких участках в столице, а также на участке в Новом Афоне. Общее впечатление — очень хорошее, были приятно удивлены. Народ благожелателен, не чувствуется никакого напряжения. Мы пришли к такому мнению: все условия для того, чтобы избиратели Абхазии пришли и выразили свое мнение, созданы», — отметил Гассиев.

«Можно говорить о том, что движение вперед существует. Все органы государственной власти каждому гражданину предоставили возможность выбора», — отметил Джуссоев.

8 сентября в Абхазии состоялся второй тур президентских выборов в Абхазии. Предварительные итоги будут официально объявлены 9 сентября, до этого данные будут самостоятельно считать в штабах кандидатов.