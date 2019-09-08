Сухум, 8 сентября, 2019, 22:37 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия Абхазии огласит предварительные итоги второго тура выборов президента республики в понедельник, 9 сентября. Об этом сообщил 8 сентября в международном пресс-центре по итогам состоявшегося голосования глава ЦИК Тамаз Гогия, передает ТАСС.

M.sputnik-abkhazia.info Глава ЦИК Абхазии Тамаз Гогия

«Ровно в 20:00 мск по всей Абхазии и на зарубежных участках завершилось голосование на выборах президента, комиссии приступили к подсчету голосов. Предварительные итоги ЦИК огласит в понедельник в 12:00 мск», — сказал Гогия.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, порог явки в 25% избирателей был преодолен к 15:00 мск. К 18:00 явка превысила 50%. По словам Гогия, а также международных наблюдателей — сенаторов из России, официальных заявлений о нарушениях при голосовании не поступало.

Во втором туре за пост главы Абхазии боролись действующий президент Рауль Хаджимба и лидер оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния. В первом туре выборов, который прошел 25 августа, они набрали 24,83% и 22,91% голосов избирателей соответственно.