Ставрополь, 8 сентября, 2019, 22:11 — ИА Регнум. Фонд общественного мнения провел exit-poll на выходе с избирательных участков в Ставропольском крае. По результатам исследования, лидирует на выборах губернатора Ставрополья нынешний глава Владимир Владимиров.

Stavregion.ru Владимир Владимиров

Он оторвался от своих соперников с результатом, превышающим 68%. Результаты его ближайшего соперника — Виктора Соболева — составляют более 16,4%. ГеннадийЕфимов набрал 5,6% голосов избирателей, Александр Кузьмин — 3,8%, Николай Кряжев — 3,5%.

По данным ФОМ, опрос был произведен на выходе с 200 избирательных участков в 108 населенных пунктах Ставропольского края. Всего было опрошено 19 799 человек. Отказ исследователей Фонда общественного мнения был получен в 31,2% случаев от числа обращений к избирателям.

Напомним, сегодня в Ставропольском крае состоялись выборы губернатора края. В них приняли участие пять кандидатов, представляющих пять партийных объединения: «Единую Россию», ЛДПР, КПРФ, КПСС и «Справедливую Россию».

Выборы прошли при высокой явке избирателей.

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