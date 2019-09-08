Волгоград, 8 сентября, 2019, 22:05 — ИА Регнум. По состоянию на 21:00 мск в Волгоградской области обработано 4,88% протоколов участковых избирательных комиссий, данные опубликовал ЦИК России. Действующий губернатор Андрей Бочаров набирает 76,79% голосов.

Volgograd.ru Андрей Бочаров

Глава региона выдвинут «Единой Россией», за него проголосовало 30 268 человек. Алексей Буров от КПРФ получил 11,13% или 4 388 голосов. Владимир Рублев, представитель ЛДПР набрал 7,11% — это 2 802 бюллетеня. Справедливорос Сергей Полещук замыкает список с 3,33% или 1 314 проголосовавшими за него жителями.

Как сообщало ИА REGNUM на 18:00 местного времени явка избирателей составила 33,98%