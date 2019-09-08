Москва, 8 сентября, 2019, 22:03 — ИА Регнум. На прошедших 8 сентября в столице РФ выборах в Мосгордуму не было таких нарушений, которые бы исказили волю избирателей, считает глава общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов. Об этом он, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявил 8 сентября на брифинге, подводя предварительные итоги электронного голосования.

Дарья Антонова ИА REGNUM Общественный штаб по контролю и наблюдению за выборами депутатов Московской городской Думы VII

«Мы оказались готовы к сбою (в системе электронного голосования — прим. ИА REGNUM), — заверил Венедиктов. — Никто не запаниковал, а голоса не потеряны. Будем совершенствовать систему. Мелкие нарушения, конечно, есть. Немелкие привели к опечатыванию урн. Не вижу таких нарушений, которые привели бы к искажению воли избирателей. Что касается 80% избирателей, которые не пришли на участки, никак не высказали свою волю и поэтому исказить ее невозможно. Ни одного наблюдателя и ни одного представителя СМИ [с избирательных участков] не удалили. И это самое главное! Жалко, что явка осталась маленькая. Политические силы, те, которые призывали идти на выборы, показали то, что они не могут мобилизовать своих избирателей».

Подытоживая сказанное, Венедиктов констатировал, что выборы прошли на «крепкую четвёрку».