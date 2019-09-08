Элиста, 8 сентября, 2019, 21:58 — ИА Регнум. 88,84% голосов избирателей набрал Бату Хасиков на выборах главы Республики Калмыкия после обработки 0,42% протоколов, сообщается на сайте ЦИК.

Иван Шилов ИА REGNUM Бату Хасиков

На втором месте Наталья Манжикова («Справедливая Россия») — 5,91%, Батыр Мучаев («Патриоты России») — 1,31%, Петр Вышкварок (ЛДПР) — 0,88%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 18:00 на выборах в республике проголосовали 55,7%. По информации избиркома, голосование проходило спокойно.