Вологда, 8 сентября, 2019, 21:55 — ИА Регнум. Большинство избирателей Вологодской области на выборах губернатора отдали свои голоса действующему главе региона Олегу Кувшинникву. Об этом свидетельствуют данные exit-poll, опубликованные Фондом Общественное Мнение (ФОМ).

Vologda-oblast.ru Олег Кувшинников

По данным опросов, за Кувшинникова отдали свои голоса 69,6% избирателей. На втором месте — Ольга Ширикова — за нее проголосовали 20,1% избирателей.

Напомним, Олег Кувшинников отработал на Вологодчине уже два губернаторских срока.