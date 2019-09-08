Санкт-Петербург, 8 сентября, 2019, 21:53 — ИА Регнум. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов набирает 84,43% голосов избирателей на выборах губернатора Северной столицы после обработки 0,2% протоколов участковых избирательных комиссий. Об этом сообщает ЦИК России.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Беглов

На втором месте идет кандидат от «Гражданской платформы», депутат Заксобрания Петербурга Михаил Амосов — 9,43%. Замыкает список кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова — 5,68% голосов.

Добавим, что пока подсчитано всего 876 голосов. 743 из них отдано за Беглова.