Москва, 8 сентября, 2019, 21:42 — ИА Регнум. Глава общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов подвел предварительные «неформальные» итоги электронного голосования на выборах в Мосгордуму по трём округам, передает 8 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Венедиктов в Общественном штабе

«Итог пока неформальный. Система формирует протокол, — сказал Венедиктов, при этом неоднократно подчеркнув, что речь идет о приблизительных результатах. — Что мы видим по трём округам? Мы видим двух лидеров: господина Титова (Зеленоград), который является самовыдвиженцем, но поддерживается «Единой Россией». У него порядка 1900 голосов. У господина Ульянченко из КПРФ больше тысячи голосов. В десятом округе поддержана госпожа Картавцева у нее более 2000 голосов в электронном голосовании. На втором месте представитель КПРФ господин Дашков. У него порядка 750 голосов. И наконец, в 30-м округе лидирует госпожа Русецкая. У нее 1100 голосов».

Отметим, что Лариса Картавцева является депутатом Мосгордумы шестого созыва и состоит в блоке «Моя Москва». Самовыдвиженка Маргарита Русецкая является членом «Единой России».