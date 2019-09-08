Волгоград, 8 сентября, 2019, 21:27 — ИА Регнум. В избирательной комиссии Волгоградской области подвели первые итоги выборов губернатора региона в единый день голосования 8 сентября 2019 года. После подсчёта первых бюллетеней действующий глава области набирает 66.01% голосов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Volganet.ru Андрей Бочаров

По данным на 20:16 местного времени за Андрея Бочарова проголосовали 1 179 человек. Алексей Буров набрал 13,77% (246 бюллетеней), Владимир Рублёв 13,16% (235 бюллетеней), Сергей Полещук замыкает список с 2,69% (48 голосов).

Число избирателей, включённых в список избирателей на момент окончания голосования, составило 4 170 человек. Избирательная комиссия зафиксировала 78 недействительных бюллетеней.