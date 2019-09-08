Мурманск, 8 сентября, 2019, 21:33 — ИА Регнум. Мурманский областной избирком обработал 0,17%. По предварительным данным, на выборах губернатора региона лидирует Андрей Чибис — за него отдано 55,56% обработанных бюллетеней.

Gov-murman.ru Андрей Чибис

Как сообщили ИА REGNUM в областном избиркоме, в тройке лидеров оказались также член ЛДПР Максим Белов (25,4%) и кандидат от КПРФ Михаил Антропов (11,11%).

Напомним, всего в списке претендентов на пост губернатора числятся шесть человек.