Калуга, 8 сентября, 2019, 21:02 — ИА Регнум. В Калуге одной из первых пришла вместе с детьми на избирательный участок, чтобы выполнить свой гражданский долг и проголосовать за кандидата в депутаты городской думы Калуги шестого созыва по одномандатному избирательному округу №19, многодетная мать Виктория Богуш. Об этом сообщили 8 сентября корреспонденту ИА REGNUM в городской управе Калуги.

Kaluga-gov.ru Семье калужской избирательницы Виктории Богуш подарили сертификат на ужин в ресторане.

В знак благодарности за активную гражданскую позицию городские власти вручили избирательнице Виктории Богуш сертификат на ужин в ресторан для всей её многодетной семьи. Ещё две семьи калужан в знак уважения к их гражданской позиции также получили от городских властей подарочные сертификаты. На избирательных участках сертификаты вручили калужанам представители управления по работе с населением городской управы.

Между тем, на этих выборах в Калуге отмечена наиболее низкая явка избирателей. Так, по состоянию на 18:00 на семи избирательных участках областного центра проголосовало лишь 1517 из 10 тыс. 381 человек, включённых в списки избирателей или 14,61%. К закрытию избирательных участков эта цифра существенно не изменилась.