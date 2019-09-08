Купертино, США, 8 сентября, 2019, 19:57 — ИА Регнум. Компания Apple выпустит документальный фильм, посвященный теме современного отцовства. Об этом 8 сентября сообщил портал Engadget.

Иван Шилов ИА REGNUM Apple

В качестве режиссера выступит Брайс Даллас Ховард («Мир Юрского периода», «Рокетмен», «Человек-паук 3: Враг в отражении»), картина получит название Dads («Папы»). Известно, что в проекте примут участие такие известные актеры, как Джимми Фэллон, Нил Патрик Харрис и Уилл Смит. Точной информации о дате премьеры фильма пока нет.

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Стоит отметить, что Dads будет не первым документальным фильмом Apple TV +. Ранее компания сняла такие картины как «Дом» (Home) и «Королева слонов» (The Elephant Queen).