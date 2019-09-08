Донецк, 8 сентября, 2019, 19:38 — ИА Регнум. Запуск пассажирских поездов из Донецкой Народной Республики (ДНР) в Москву и Санкт-Петербург возможен уже в ближайшее время. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщил 8 сентября во время встречи с рабочей и студенческой молодежью глава ДНР Денис Пушилин.

Smdnr.ru Денис Пушилин

«Установление прямого железнодорожного сообщения (ДНР) с Россией планируется, — сказал Пушилин. — … Система прорабатывается».

Глава ДНР выразил надежду, что жители республики уже в самое ближайшее время смогут воспользоваться транспортным сообщением.

Как передавало ИА REGNUM, 22 августа 2019 г. глава ДНР Денис Пушилин заявил, что флаг Российской Федерации стал главным символом свободы и независимости для народа Донбасса.

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