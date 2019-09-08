Калуга, 8 сентября, 2019, 19:28 — ИА Регнум. 9 тысяч 646 человек или 24,52% из 39 тыс. 339 человек, включенных в списки избирателей, проголосовали к 18:00 часам 8 сентября на муниципальных выборах в Калужской области. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облизбиркоме.

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Так, по состоянию на 18:00 на основных выборах депутатов городской думы Балабаново проголосовало 23,52% избирателей и думы села Перемышль 36,68% избирателей. На выборах депутата городской думы Калуги шестого созыва по одномандатному избирательному округу №19 проголосовало 14,61% избирателей. На дополнительных выборах депутатов Юхновского районного собрания 47,20% избирателей, а депутатов Ульяновского районного собрания 43,63% и депутатов собрания представителей посёлка Воротынск 17,22% человек, включённых в списки для голосования.

Общественные наблюдатели традиционно фиксируют наиболее низкую явку на выборах депутатов городской думы Калуги. На выборах 2019 года здесь замещается один мандат и проголосовало только 14,61% или 1517 из 10 тыс 381 человек, включённых в списки избирателей. Между тем, по мнению городской избирательной комиссии, практика показывает, что к 20:00, на момент закрытия семи избирательных участков Калуги явка избирателей может подняться не более, чем 1,5−2%.