Санкт-Петербург, 8 сентября, 2019, 19:23 — ИА Регнум. За нового губернатора Петербурга к 18:00 мск пришли проголосовать менее 24% избирателей, имеющих право голоса. Об этом сообщила журналистам заместитель председателя Горизбиркома Алла Егорова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Жители Санкт-Петербурга на выборах губернатора города

На 18:00 на избирательные участки явились 23,69% избирателей, или 898 тыс. 419 человек.

Участки открыты до 20:00 мск, после чего начнется подсчет голосов.

«У нас еще да часа времени, и, думаю, эта цифра увеличится», — сказала Егорова. Нынешнюю явку она сравнила с показателем 2016 года на выборах в Заксобрание Петербурга и Госдуму.