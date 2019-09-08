Анкара, 8 сентября, 2019, 18:57 — ИА Регнум. Власти Турции могут реализовать собственный план по Сирии, если турецкие военные по договоренности с США не сформируют до конца сентября «зону безопасности» в сирийских районах к востоку от реки Евфрат. Об этом, как передает Anadolu Ajansi, заявил 8 сентября глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в провинции Малатья.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

По его словам, цели Вашингтона и Анкары по созданию «зоны безопасности» в Сирии «отличны» — американская сторона пытается «балансировать» между Анкарой и членами незаконных вооруженных формирований на одной и той же территории, а Анкара нацелена на полное уничтожение боевиков в «зоне безопасности» в Сирии.

«Союзник Анкары пытается сформировать в Сирии «зону безопасности» — только не в интересах Турции, а для террористов, — сказал глава государства. — Мы отвергаем подобный подход».

Как передавало ИА REGNUM, 8 сентября в заявлении министерства обороны Турции говорилось, что вооруженные силы Турции и США используют беспилотные аппараты для патрулирования северо-восточных областей Сирии.

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