Тула, 8 сентября, 2019, 19:00 — ИА Регнум. В музее-заповеднике «Ясная Поляна» в Тульской области 9 сентября состоятся традиционные праздничные мероприятия, посвященные 191-й годовщине со дня рождения писателя Льва Толстого. Об этом 8 сентября сообщается на официальном сайте министерства культуры России.

Иван Шилов ИА REGNUM Лев Толстой

Программа празднования начнется с возложения школьниками и педагогами цветов к могиле писателя в лесу Старый Заказ.

Центральным событием торжественных мероприятий станет литературно-музыкальная композиция «Музыка повести «Детство» в исполнении заслуженной артистки России Агриппины Стекловой и пианистки Василисы Беловой. Концерт проведет заслуженный деятель искусств Республики Карелия Ольга Белова.

Также, для гостей усадьбы будут организованы бесплатные 10-минутные экскурсии по Дому писателя и Флигелю Кузминских.

Напомним, в сентябре 2018 года в ознаменование 190-летия со дня рождения великого русского писателя Льва Толстого в Москве, Туле и в усадьбе «Ясная Поляна» проходил масштабный Фестиваль искусств «Лев Толстой глазами музыкантов».