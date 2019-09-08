Тула, 8 сентября, 2019, 18:18 — ИА Регнум. Международные избиратели не обнаружили нарушений на выборах в Тульской области. Как сообщила пресс-служба избиркома, в регионе работают эксперты из Швеции и Италии, которые в течение дня голосования 8 сентября посещают избирательные участки.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

Научный сотрудник Центра международных исследований Лиссабона Марко Марсили и доцент Института российских и евразийских исследований Уппсальского университета Грегори Симонс подчеркнули, что выборы проходят в режиме прозрачности.

«Я уже не впервые работаю на выборах и могу сказать, что не во всех западных странах система голосования так развита, как в России. В прошлом году я наблюдал за выборами в Крыму, и в этом году только закрепил свои впечатления», — отметил Марко Марсили.

Отметим, сегодня, в единый день голосования, в Тульской области выбирают депутатов областной думы и думы областного центра. На 15:00 явка составила чуть более 20%.