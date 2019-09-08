Москва, 8 сентября, 2019, 17:44 — ИА Регнум. В Московском метрополитене в течение 2019 года установили 78 новых вендинговых автоматов. Об этом 8 сентября сообщает пресс-служба столичного метро.

RG72 Торговые автоматы

Торговые автоматы были установлены в подуличных переходах на 13 станциях подземки. В метрополитене отмечают, что в общей сложности в метро установлено 305 автоматизированных систем продажи на 47 станциях. Среди самых востребованных — автоматы на станциях «Царицыно», «Беговая», «Трубная».

Напомним, вединговые автоматы (или торговые автоматы) предназначены для продажи товаров и услуг с помощью автоматизированных систем. В столичной подземке наибольшим спросом у пассажиров пользуются кофе, вода и шоколад.