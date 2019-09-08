Москва, 8 сентября, 2019, 17:14 — ИА Регнум. На четыре московских избирательных участка отправятся группы экспертов, которые проверят, не было ли там нарушений. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 8 сентября заявил глава общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Наблюдение за избирательными участками

«Главное чтобы голос не потерялся, — сказал он. — Чтобы каждый записавшийся имел возможность проголосовать. У нас есть всего несколько, четыре участка, откуда поступают жалобы либо на вбросы, либо на карусели и так далее. Сейчас буквально четыре группы поедут на эти участки. Каждая жалоба, которая подтверждается или нет, требует рассмотрения. Тройной контроль!».

Венедиктов надеется, что «в этот раз не будет претензий к подсчету голосов».