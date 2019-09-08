Псков, 8 сентября, 2019, 17:02 — ИА Регнум. Прокуратурой Псковской области принято решение изъять уголовное дело в отношении Псковского областного совета профессиональных союзов (облсовпроф) из производства следователей следственного управления УМВД России по Псковской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона, дальнейшее расследование дела поручено следственному управлению Следственного комитета России по Псковской области.

Уголовное дело

Основанием для принятия такого решения называется необходимость проведения следственных действий с участием председателя Псковского облсовпрофа Ульяны Михайловой, которая является депутатом Псковского областного собрания депутатов. По данным прокуратуры, проверяется её причастность к совершению преступления.

Уголовное дело расследуется по ст. 171 УК РФ по факту незаконной предпринимательской деятельности, в результате которой организацией получен доход на сумму более 35 млн рублей.