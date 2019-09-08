Москва, 8 сентября, 2019, 16:58 — ИА Регнум. Явка на выборах в Мосгордуму составила 12,35% на 15:00. Об этом 8 сентября заявил председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы депутатов Московской городской думы VII созыва

«12,35%. Как всегда, лидер у нас посёлок Восточный», — заявил Горбунов.

Высокие показатели по явке продемонстрировали также Молжаниновский район и Арбат. У трёх округов-лидеров показатель варьируется в пределах 14−16%.