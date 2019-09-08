Москва, 8 сентября, 2019, 17:19 — ИА Регнум. Известный музыкант и продюсер Игорь Крутой встретился со своей первой любовью Татьяной Рыбницкой, событие состоялось 8 сентября в эфире телепередачи Андрея Малахова «Привет, Андрей!».

Okras Игорь Крутой

«Он был симпатичный, у него были темные волосы, очень обаятельный и всегда смеялся. У нас это первая любовь была, безусловно», — заявила Рыбницкая.

По ее словам, однако теплому и светлому чувству не удалось взять верх над суровой действительностью — так как ЗАГС по воскресеньям не работает, брак зарегистрировать не удалось.

Почему пара не пришла в учреждение в другой день, сказано не было. Затем Крутой стал известным продюсером и женат вторым браком, а Рыбницкая уехала жить в Канаду.