Магас, 8 сентября, 2019, 16:03 — ИА Регнум. В Ингушетии прошла церемония инаугурации избранного на пять лет главы республики Махмуда-Али Калиматова. Она состоялась в зале Славы администрации главы РИ.

Пресс-служба главы Республики Ингушетия Новый глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов

В числе почетных гостей церемонии были полпред президента РФ в СКФО Александр Матовников, министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, главы субъектов округа. Во время инаугурации Калиматов принес присягу народу Ингушетии на русском и ингушском языках, в которой он пообещал жителям республики быть гарантом соблюдения прав и свобод, гарантированных Конституцией Республики Ингушетия.

«Вступая в должность главы Республики Ингушетия, обязуюсь соблюдать и защищать Конституцию Республики Ингушетия, добросовестно исполнять возложенные на меня народом Ингушетии обязанности, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, охранять безопасность и территориальную целостность Республики Ингушетия», — цитирует Калиматова его пресс-служба.

После клятвы, произнесенной новым руководителем республики, прозвучали государственные гимны РФ и Ингушетии, а председатель Народного собрания РИ вручил Махмуду-Али Калиматову штандарт главы Республики Ингушетия.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы главы Ингушетии состоялись сегодня, в единый день голосования, в парламенте республики. Депутаты Народного собрания выбрали его большинством голосов — 27 из 31 — из трех кандидатов, предложенных на рассмотрение законодательного органа президентом РФ Владимиром Путиным.

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