Великий Устюг, Вологодская область, 8 сентября, 2019, 15:53 — ИА Регнум. Жительница Великого Устюга Нина Биричевская, которой 7 августа исполнилось 102 года, приняла сегодня участие в выборах губернатора Вологодской области.

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Как пишет ИА ВологдаРегион, для того, чтобы Нина Прокопьевна смогла отдать свой голос, представитель избирательной комиссии приехал с урной для голосования к ней на дом. Любопытно, что по месту жительства долгожительница относится к своему «ровеснику» — избирательному участку № 102, который находится в райцентре в здании Великоустюгского политехнического техникума.