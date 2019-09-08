Ставрополь, 8 сентября, 2019, 15:43 — ИА Регнум. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров принял участие в выборах нового главы региона. Он вместе с супругой прибыл на избирательный участок №56 краевого центра в центре Ставрополя, сообщили ИА REGNUM 8 сентября в пресс-службе главы субъекта.

Пресс-служба губернатора Ставропольского края Владимир Владимиров на выборах нового главы Ставрополья

Совершив свое волеизъявление, Владимиров отметил, что выборы — это важное событие для каждого гражданина РФ. Сам он, по словам нынешнего главы Ставрополья, всегда приходит голосовать, так как считает, что от решения на избирательном участке каждого жителя РФ зависит будущее.

«Сегодня очень важно, чтобы выборы прошли безопасно и в строгом соответствии с законом», — заявил губернатор.

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