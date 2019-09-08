Салехард, 8 сентября, 2019, 15:29 — ИА Регнум. В Салехарде на выборах депутатов местной думы проголосовали уже 33,40% избирателей. Эти данные на 16:00.

Westzap.ru Салехард

На 14:00 явка была 26,79%. И это оказалось меньше, чем было 14 сентября 2014 года — 27.76%. Данных на 16:00 в сентябре 2014-го на сайте избиркома нет.

Как сообщало ИА REGNUM, на Ямале самыми важными являются довыборы депутата Заксобрания. Кроме того, идут выборы депутатов дум Салехарда, Лабытнанги, Ноябрьска, выборы двух глав и муниципальные довыборы.