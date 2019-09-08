Грозный, 8 сентября, 2019, 15:24 — ИА Регнум. В Чечне на выборах в единый день голосования проголосовали 26 128 избирателей и участников референдума в Ачхой-Мартановском и Грозненском районах. Это превысило 33,83% от общего числа избирателей, зарегистрированных для голосования на выборах. Таковы данные, которые приводит ЦИК Чечни на 12:00.

Michael Bushmin Чечня

По словам представителей избиркома, нарушений на всех 43 избирательных участках не отмечалось. Напомним, жители шести районов республики выбирают 8 сентября 2019 депутатов Советов депутатов. В 18 сельских поселениях изберут 227 депутатов. Общее число кандидатов, зарегистрированных на выборы, составляет 424 человека: 245 — от «Единой России», 67 — от КПРФ, 92 — от «Справедливой России», пять — от «Партии Роста» и 15 кандидатов-самовыдвижев.

Кроме того, жители двух районов Чечни в ходе референдума определятся с ответом на вопрос: согласны ли они на изменение их границ.