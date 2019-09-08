Нарьян-Мар, 8 сентября, 2019, 15:16 — ИА Регнум. К 12.00 мск в Ненецком АО на участки пришли 3343 жителя, что составляет 9,88% от общего числа избирателей. Об том ИА REGNUM сообщили в окружном избиркоме.

Adm-nao.ru Выборы в Ненецком автономном округе

В списки для голосования включены 33 905 избирателей: 17 219 — в Нарьян-Маре и 16 686 — в Заполярном районе.

Напомним, сегодня жители региона выбирают депутата окружного Собрания депутатов по одномандатному округу № 8 Городецкий, 15 депутатов Горсовета Нарьян-Мара, 16 депутатов совета Заполярного района. В Харуте и Бугрино жители голосуют за глав сельских поселений. Кроме того, на Колгуеве избирают сегодня 7 депутатов сельского совета. Еще в пяти поселениях проходят дополнительные выборы депутатов сельсоветов. В целом в выборах всех уровней участвуют 174 кандидата.