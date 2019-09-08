Псков, 8 сентября, 2019, 15:04 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов считает, что от сбора подписей кандидатами на выборах нужно отказаться. Как сообщает пресс-служба омбудсмена, об этом Шахов заявил в ходе его встречи с председателем Территориальной избирательной комиссии Пскова Владимиром Кротовым в канун единого дня голосования.

Константин Горбатов. Псков (Жизнь на реке Пскова). 1919 г

Омбудсмен отметил, что со сбором подписей связаны «самые спорные процедуры в избирательном законодательстве» и сегодня, «в век компьютерных технологий, когда существуют разные адресные и персональные базы данных, это можно считать архаическим правовым механизмом».

Серьёзной причиной для отказа от сбора подписей, по мнению Шахова, является то, что сборщики подписей фактически становятся обладателями персональных данных граждан, при этом не несут ответственности за их неправомерное распространение и иное использование, не получая письменного согласия граждан на обработку своих персональных данных.

«Это сегодня вызывает озабоченность простых граждан, которые всё чаще отказывают сборщикам подписей в предоставлении сведений, необходимых для поддержки выдвижения того или иного кандидата», — отметил региональный уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из 158 желающих принять участие в 13 избирательных кампаниях в Псковской области в единый день голосования были зарегистрированы 148 кандидатов. Десяти было отказано в регистрации по разным причинам, в том числе из-за недостоверных подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения.