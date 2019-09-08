Челябинск, 8 сентября, 2019, 14:59 — ИА Регнум. Выборы губернатора в Челябинской области собрали уже 37,35% проголосовавших. Эти данные на 16:00, сообщает облизбирком.

Alexander Sapozhnikov Челябинск

В 2014 году явка на этот час была гораздо ниже. Тогда голоса свои отдали 29.52% избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Южного Урала сегодня избирают губернатора. Также идут местные выборы. В Челябинске выбирают семь районных советов.