Москва, 8 сентября, 2019, 14:59 — ИА Регнум. В УИК №9 по-прежнему работает только один комплекс обработки избирательных бюллетеней, передаёт 8 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Голосование в УИК №9

«Работает только один КОИБ. На участок приезжали из Мосгоризбиркома, но для того, чтобы починить аппарат, надо снять пломбу, а этого делать нельзя. Дополнительной урны ставить не будут, одного КОИБа достаточно», — рассказал журналист с места события.

По его словам, в данный момент на участке очередей нет. На момент поломки комплекса им было обработано 1057 бюллетеней.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мосгоризбиркоме проинформировали о поломке КОИБа в столичном УИК №9. Глава общественного штаба по наблюдению за голосованием Алексей Венедиктов рассказал, что участок известен своими избирателями, работающими в Генштабе РФ, а также высокой дисциплиной, из-за которой всегда на выборах образуется «толчея».