Липецк, 8 сентября, 2019, 14:53 — ИА Регнум. Системой «Мобильный избиратель» в единый день голосования воспользовались 14 тыс. 729 жителей Липецкой области. Как сообщила пресс-служба регионального избиркома.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

Эти избиратели смогут голосовать по месту нахождения в удобном для них участке. Через МФЦ было подано 1204 заявления, через ТИК — 511, через УИК — 9 тыс. 244, через портал Госуслуг — 2512. Ещё 1 1 тыс. 258 человек подавали специальные заявления, потому что не смогли подать документы до 4 сентября. Также 193 липчанина проголосуют в Москве на цифровых участках, и их голоса будут учтены в Липецкой области.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 8 сентября в Липецкой области проходят выборы главы региона и депутатов районных советов.