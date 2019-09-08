Ханты-Мансийск, 8 сентября, 2019, 14:50 — ИА Регнум. 20,20% югорских избирателей уже проголосовали на довыборах депутата думы ХМАО по состоянию на 15:00. Об этом сообщает окружной избирком.

Иван Шилов ИА REGNUM ХМАО

За три часа явка удвоилась почти вдвое — на момент 12:00 она составляла лишь 11,99%. И это очень хороший показатель для региона — иногда на аналогичных довыборах голосовали лишь до 10% избирателей.

Также явка резко подскочила на дополнительных выборах депутата думы Белоярского района — на момент 15:00 она возросла до 27.03% (с 14,90% на момент 12:00).

На довыборах депутата гордумы Мегиона проголосовали 12,56% избирателей по состоянию на 15:00, Нижневартовска — 10,42%. На довыборах депутатов думы Нягани — 18,4%, Пыть-яха — 11,88%.

В остальных муниципалитетах явка составляет в среднем от 10% до 30%.

Напомним, в ХМАО с утра открылись участки для 105 тысяч избирателей. Для них доступны 72 избирательных участка, на которых голосуют на выборах разных уровней в регионе.