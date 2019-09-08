Брянск, 8 сентября, 2019, 14:35 — ИА Регнум. Глава администрации Брянска Александр Хлиманков проголосовал на избирательном участке в единый день голосования 8 сентября. Короткий видеоролик мэр выложил на своей официальной странице в социальной сети. Глава города также призвал жителей прийти на участки.

Vk.com/id467217359 Александр Хлиманков

«В России начался единый день голосования! Надеюсь, что сегодня жители нашего города найдут время и придут отдать свой голос. Сделайте свой выбор!» — написал Александр Хлиманков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Брянской области выбирают депутатов городской думы, областного парламента, а также представителей местных советов и глав муниципалитетов.