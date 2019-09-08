Москва, 8 сентября, 2019, 14:23 — ИА Регнум. До настоящего времени, атак на систему электронного голосования в Москве не было. Об этом 8 сентября заявил глава общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

Отвечая на вопрос журналиста о том, были ли какие-то атаки на систему электронного голосования, Венедиктов ответил: «Мы ждём».

«Нам же обещали, [что] каждые 20 минут можно взломать, — сказал Венедиктов. — Вот уже сколько идет. Все пыжатся и никак не получается».

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве произошли аппаратные сбои в системе электронного голосования, из-за которых работу системы остановили на час.