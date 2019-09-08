Липецк, 8 сентября, 2019, 14:10 — ИА Регнум. В Липецкой области явка на выборах главы региона к 12:00 составила 18,40%. Об этом сообщила избирательная комиссия региона.

Admlip.ru Выборы в Липецкой области

В 2014 году, на прошлых губернаторских выборах, активность липчан была ниже: к этому же времени проголосовали 15,7% избирателей.

На территории региона работают 879 стационарных и 14 мобильных избирательных участков. В списке кандидатов: Игорь Артамонов («Единая Россия»), Андрей Григорьев («Патриоты России»), Лариса Ксенофонтова («Патриоты России»), Андрей Плотников («Коммунисты России») и Сергей Токарев (КПРФ).