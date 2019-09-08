Москва, 8 сентября, 2019, 14:06 — ИА Регнум. Товарооборот между Россией и КНР с начала 2019 года увеличился на 4,5%, об этом 7 сентября сообщается на официальном сайте Главного таможенного управления Китая.

Иван Шилов ИА REGNUM Груз из Китая

Рост стал возможен благодаря увеличению экспорта природных ресурсов в Китай, в то время как импорт остался на прежнем уровне.

В первую очередь Россия экспортирует в Поднебесную нефть, руду и прочие минеральные продукты. Затем идет древесина и изделия из нее. В ответ КНР экспортирует разнообразную технику, текстиль, товары народного потребления.

Напомним, торговые отношения между Китаем и Россией развиваются на протяжении многих лет. Как отмечают эксперты, к 2020 году объем торговли может достичь $200 млрд.