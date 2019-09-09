Хабаровск, 9 сентября, 2019, 05:36 — ИА Регнум. По итогам выборов в единый день голосования 8 сентября все лидирующие позиции в Хабаровском крае заняла ЛДПР. Однако выборы получились настолько скандальными, что многие политические партии уже сейчас требуют их отмены. При этом почти 70% избирателей выборы проигнорировали, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

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«ЛДПР лидирует по всем позициям ‑ и на выборах депутата Госдумы РФ, и на выборах в Закдуму края, за ней с отрывом делят места «Единая Россия» и КПРФ, и на местах даже никому не известные кандидаты от ЛДПР пока лидируют, тоже с внушительным отрывом. Хабаровский край продолжает протестовать и демонстрировать обиду: и на отобранный статус столицы ДФО, и на то, что ему пытались навязать в качестве кандидата в Госдумы РФ Вику Цыганову, которая и неплохой, наверное, человек, но избраться в таком регионе она просто не могла, и на то, что опять всё было отдано на откуп заезжим политтехнологам, которые в очередной раз думали о чём угодно, кроме победы кандидатов от партии власти, и в результате их провальной деятельности регион просто, что называется, пошёл вразнос. Выборы опять получились настолько скандальными, что многие политические партии уже сейчас требуют их отмены. Но тут я хотел бы отметить, что выборы проигнорировали почти 70% избирателей края. Поэтому все стенания по поводу неугодного результата — что называется, «в пользу бедных». В этой связи хочу напомнить слова одного из величайших политиков в истории человечества, Уинстона Черчилля: «Апатия, сытость, хворь, болтовня, безразличие часто бывают провинностью. В день выборов они становятся преступлением» — прокомментировал доктор политических наук Илдус Ярулин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае в единый день голосования 8 сентября выбирали депутата Госдумы РФ, депутатов в Закдуму края, мэров городов, муниципальных депутатов. На выборах депутата Госдумы по Комсомольскому одномандатному избирательному округу победу одержал Иван Пиляев (ЛДПР). За него проголосовали 39,12% избирателей.