Москва, 8 сентября, 2019, 14:55 — ИА Регнум. В Москве покажут ретроспективу фильмов известного южнокорейского кинорежиссера Пон Чжун Хо, об этом 8 сентября сообщается на сайте Института кинематографии (ВГИК).

Tomdog Пон Чжун Хо

Все мероприятия будут бесплатными, начнутся они 11 сентября в Центральном доме кино при поддержке посольства Южной Кореи.

Зрители смогут посмотреть такие картины режиссера, как «Воспоминания об убийстве», «Вторжение динозавра», а также «Сквозь снег». Демонстрация будет вестись на корейском языке с русскими субтитрами.

Напомним, Пон Чжун Хо завоевал в 2019 году главный приз Каннского кинофестиваля за фильм «Паразиты», ленту посмотрели свыше 300 тыс. человек, что сделало картину самой посещаемой в России из произведенных в Южной Корее.