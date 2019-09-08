Лондон, 8 сентября, 2019, 13:37 — ИА Регнум. Известный британский музыкант Эд Ширан сыграет свадьбу в цирковом шатре, об этом 8 сентября сообщает издание Daily Mail.

Eva Rinaldi Эд Ширан

Избранницей артиста стала бывшая хоккеистка Черри Сиборн, мероприятие должно состояться на одном из полей графства Саффолк.

Гостями свадьбы станут известный музыкант Элтон Джон, актриса Дженифер Энистон, британская принцесса Евгения и многие другие знаменитости.

Напомним, обручение Ширана и Сиборн состоялось 21 января 2018 года, тогда событие было отмечено в узком кругу друзей.