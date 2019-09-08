Калуга, 8 сентября, 2019, 13:39 — ИА Регнум. В Калужской области 8 сентября полным ходом проходят основные и дополнительные выборы в представительные органы местного самоуправления. На 12 часов дня на 34 избирательных участках области проголосовали 4 тысячи 699 избирателей или 11,95%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужской областной избирательной комиссии.

Nikatv.ru На избирательном участке в Калуге

Наиболее высокая конкуренция среди кандидатов на дополнительных выборах в областном центре, где семь претендентов на семи избирательных участках борются за единственный депутатский мандат Городской думы Калуги шестого созыва. Из 10 тыс 369 избирателей внесенных в списки на 12 часов дня проголосовало 8,93%. Среди кандидатов на депутатский мандат в городской парламенте: шестеро мужчина и одна женщина. Это 43-летний инженер, представитель партии «Справедливая Россия», 37-летний начальник отдела фирмы от ЛДПР, 46-летний генеральный директор организациями представляющий КПРФ и заместитель директора акционерного общества от «Единой России» 1963 года рождения. На депутатское место также претендуют три самовыдвиженца: два временно неработающих мужчины и одна женщина — специалист городской управы Калуги.

Напомним, на территории Калужской области проходят основные выборы депутатов городской думы Балабаново и думы села Перемышль, дополнительные выборы депутатов Юхновского районного собрания, депутатов Ульяновского районного собрания», депутатов собрания представителей посёлка Воротынск и выборы депутата городской думы Калуги по одномандатному избирательному округу №19. В выборах по области принимают участие 39 310 избирателей, а на 33 депутатских мандата претендуют 125 кандидатов. Больше всего мандатов должно быть замещено в Балабанове (16), а меньше всего в Калуге — один. В выборах участвуют, как самовыдвиженцы, так и представители от шести политических партий: КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Единая Россия», «Казачья партия РФ» и «Партии дела».