Никосия, 8 сентября, 2019, 13:13 — ИА Регнум. Трёхлетний мальчик, утонувший на Кипре, был гражданином Украины. Об этом 8 сентября сообщила пресс-служба посольства России в Республике Кипр.

Полиция Кипра

Как пояснили в посольстве, российские дипломаты обратились к властям Кипра за информацией о гражданстве ребёнка. В итоге выяснилось, что погибший мальчик был гражданином Украины.

Ранее ряд СМИ сообщал о гибели трёхлетнего ребёнка в деревне Аргака (округ Пафос) неподалеку от городка Полис Хрисохус. При этом имелись расхождения по поводу пола и гражданства погибшего.

Предварительно установлено, что трёхлетний мальчик прибыл вместе со своими родителями на Кипр. Ребёнок и его семья были постоянными резидентами страны. Трагедия произошла 7 сентября около 17:45 мск. Отец ребёнка обнаружил его без сознания в бассейне возле дома. Он вытащил мальчика из воды и вызвал скорую, но, несмотря на все усилия врачей, ребёнок скончался.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели ребёнка из России на Кипре.