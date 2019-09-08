Сухум, 8 сентября, 2019, 12:52 — ИА Регнум. Кандидат в президенты, председатель оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния проголосовал на втором туре выборов главы Абхазии, передает 8 сентября РИА Новости.

Apsny.today.ru Алхас Квициния

«Я голосую за будущее Абхазии», — заявил журналистам Квициния.

Кандидат пришел на участок со своими детьми, однако забыл паспорт и ждал, когда его привезут. Получив документ, Квициния проголосовал.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, утром в Сухуме проголосовал соперник Квицинии — действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба. К 12:00 явка на выборы составила 19%.