Москва, 8 сентября, 2019, 12:34 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в голосовании на выборах в Московскую городскую думу, передаёт 8 сентября агентство «Москва».

Mos.ru Сергей Собянин принял участие в голосовании на выборах в Мосгордуму

Глава столицы пришёл на избирательный участок №90, расположенный в Пресненском районе Москвы в школе №1241.

«Московская городская дума во многом определяет судьбу нашего города и судьбу каждого из нас», — цитирует СМИ слова мэра.

Как сообщало ИА REGNUM, на выбора в Мосгордуму проголосовал президент России Владимир Путин. Он пришёл на участок, расположенный в Гагаринском районе столицы.