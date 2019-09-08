Казань, 8 сентября, 2019, 11:51 — ИА Регнум. По итогам голосования на 10:00 свои голоса на выборах Госсовета Татарии отдали 14,14% избирателей, передаёт ИА REGNUM.

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В республике зарегистрировано более 2,935 млн избирателей.

Напомним, в Набережных Челнах явка на 10:00, по данным управления информполитики исполкома, составила 14,32%. В ряде районов отмечался ажиотаж. Так в Атнинском районе проголосовали уже 41,2% избирателей, в Апастовском — почти 48%, а в Кайбицком — 50,5%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на предыдущих выборах в Госсовет, прошедших 14 сентября 2014 года, итоговая явка была 80,8%, а на 10:00 своим избирательным правом воспользовались 22,68% жителей.

Для справки: с 7:00 до 20:00 избиратели могут отдать свои голоса на свыше 2,8 тыс. участках. Предстоит выбрать 100 депутатов Госсовета — это основная выборная кампания этого дня. Конкуренция довольно высока — четыре претендента на мандат. Через механизм «Мобильный избиратель» своим правом планируют воспользоваться более 32 тыс. избирателей Татарии.