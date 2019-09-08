Мурманск, 8 сентября, 2019, 11:51 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в Мурманской области Михаил Шилов принял участие в голосовании. На избирательном участке омбудсмен успел не только сделать выбор, но и пообщаться с журналистами.

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«С раннего утра на всей территории области были своевременно открыты избирательные участки. Замечаний по работе избирательных комиссий нет. Напомню, что согласно ст. 32 гл. 2 Конституции Российской Федерации граждане имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления. Призываю всех мурманчан воспользоваться данным правом и реализовать его, проголосовав на избирательных участках», — цитирует Шилова «Мурманский вестник».