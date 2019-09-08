Красногорск, 8 сентября, 2019, 11:46 — ИА Регнум. В Московской области явка на выборы в советы депутатов городских округов по состоянию на 10 часов утра составила 1,68%. Об этом 8 сентября заявил председатель Московской областной избирательной комиссии Илья Березкин, сообщает «РИАМО».

Орленок Иван Сергеевич Московская область

По словам Березкина, за первые два часа после открытия избирательных участков проголосовали свыше 33,3 тыс. жителей Подмосковья. В небольших муниципалитетах, например, во Власиха, Жуковском и Звездном городке, явка избирателей традиционно выше. Больше всего жителей — 3,7 тыс. человек или 2% от общего числа зарегистрированных избирателей — проголосовали в Сергиево-Посадском городском округе. Также высокую явку отметили в Королеве и Раменском округе, где к 10 утра проголосовали 3,5 тыс. человек (2,07%) и 3,2 тыс. человек (1,7%) соответственно.

«Количество наблюдателей не изменилось, их более 5,3 тысячи человек», — добавил Березкин.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 сентября в Подмосковье разыграют 584 депутатских мандата в 31 муниципалитете. На кресло в местных парламентах претендуют 2,5 тыс. кандидатов.