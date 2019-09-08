В Московской области явка избирателей составила 1,68% на 10 утра
Красногорск, 8 сентября, 2019, 11:46 — ИА Регнум. В Московской области явка на выборы в советы депутатов городских округов по состоянию на 10 часов утра составила 1,68%. Об этом 8 сентября заявил председатель Московской областной избирательной комиссии Илья Березкин, сообщает «РИАМО».
По словам Березкина, за первые два часа после открытия избирательных участков проголосовали свыше 33,3 тыс. жителей Подмосковья. В небольших муниципалитетах, например, во Власиха, Жуковском и Звездном городке, явка избирателей традиционно выше. Больше всего жителей — 3,7 тыс. человек или 2% от общего числа зарегистрированных избирателей — проголосовали в Сергиево-Посадском городском округе. Также высокую явку отметили в Королеве и Раменском округе, где к 10 утра проголосовали 3,5 тыс. человек (2,07%) и 3,2 тыс. человек (1,7%) соответственно.
Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 сентября в Подмосковье разыграют 584 депутатских мандата в 31 муниципалитете. На кресло в местных парламентах претендуют 2,5 тыс. кандидатов.